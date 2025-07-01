Верес підписав колишнього голкіпера Колоса
Футболіст змінив команду
близько 2 годин тому
Фото: НК Верес
Верес офіційно оголосив про підписання контракту з голкіпером Валентином Горохом, останнім клубом якого був ковалівський Колос.
Воротар підписав угоду з рівненським клубом на три роки, повідомляє пресслужба Вереса.
За свою кар'єру 24-річний Горох виступав за Карпати, Олександрію та Колос. В активі футболіста шість матчів за юнацькі збірні України U17 та U18.
Раніше повідомлялось, що Верес підписав колишнього гравця ЛНЗ.
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