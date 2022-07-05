Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
16:45
Світовий бокс. Тижневик
15:55
Хокей. Суперліга. Маріуполь - Сокіл

«Колос» звернувся з проханням повернути двох гравців, які служать в ЗСУ

Досвідчений і молодий хавбеки пішли захищати Україну від нападу рф
Футбол Українська Прем'єр-ліга
15:22
«Колос» звернувся з проханням повернути двох гравців, які служать в ЗСУ
Андрій Богданов складає присягу / Фото - Obozrevatel

Ковалівський «Колос» звернувся до збройних сил із проханням відпустити до клубу своїх півзахисників Андрія Богданова і Владислава Велетня, що служать у лавах ЗСУ. Про це в ефірі Футбол NEWS повідомив головний тренер Ярослав Вишняк.

Є комунікація. Ми розмовляли й з Богдановим, і з Велентем. Хочемо, щоб вони повернулися, і хлопці мають бажання грати у футбол.

Ми звернулися з проханням, щоб наші військові пішли нам назустріч. Попросили, щоб поки йтиме підготовка до чемпіонату і сам чемпіонат, гравці повернулися в розташування «Колоса».

Раніше головним тренером «Кривбасу» був призначений Юрій Вернидуб, який також служить у ЗСУ.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Колос війна Андрій Богданов Ярослав Вишняк

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

В Україні поновилися спортивні змагання
В Україні поновилися спортивні змагання
Веслування на байдарках і каное
14:10
Генштаб ЗСУ заборонив виїзд військовозобов'язаних за межі своїх областей
Генштаб ЗСУ заборонив виїзд військовозобов'язаних за межі своїх областей
Інші
13:48
«Верес» проведе спаринги з «Карпатами», «Колосом» і ще двома клубами УПЛ
«Верес» проведе спаринги з «Карпатами», «Колосом» і ще двома клубами УПЛ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:23
Українець Мораес заявив, що «Шахтар» міг би почекати з поверненням до України зі зборів через вторгнення рф
Українець Мораес заявив, що «Шахтар» міг би почекати з поверненням до України зі зборів через вторгнення рф
Футбол Українські легіонери
09:58
Тренер «Янг Бойз»: «Мої думки про цю жахливу війну»
Тренер «Янг Бойз»: «Мої думки про цю жахливу війну»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09:01
Попов: «Через війну не бачив маму чотири-п'ять місяців»
Попов: «Через війну не бачив маму чотири-п'ять місяців»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
04 липня 14:24

Новини: Футбол

Офіційно. ПСЖ представив нового головного тренера
Офіційно. ПСЖ представив нового головного тренера
Ліга 1
17:06
«Колос» звернувся з проханням повернути двох гравців, які служать в ЗСУ
«Колос» звернувся з проханням повернути двох гравців, які служать в ЗСУ
Українська Прем'єр-ліга
15:22
Екс-українець заявив, що святкуватиме голи в ворота «синьо-жовтих»
Екс-українець заявив, що святкуватиме голи в ворота «синьо-жовтих»
Збірна України
14:53
Названа дата першого матчу «Кривбасу» під керівництвом Вернидуба
Названа дата першого матчу «Кривбасу» під керівництвом Вернидуба
Українська Прем'єр-ліга
14:22
Почеттіно офіційно покинув ПСЖ
Почеттіно офіційно покинув ПСЖ
Ліга 1
13:47
«Верес» проведе спаринги з «Карпатами», «Колосом» і ще двома клубами УПЛ
«Верес» проведе спаринги з «Карпатами», «Колосом» і ще двома клубами УПЛ
Українська Прем'єр-ліга
13:23
«Дніпро-1» зіграє з клубами зі Словенії, Кіпру, Ізраїлю та Аравії
«Дніпро-1» зіграє з клубами зі Словенії, Кіпру, Ізраїлю та Аравії
Українська Прем'єр-ліга
12:53
Селезньов: «Ракицький показав, хто справжній українець»
Селезньов: «Ракицький показав, хто справжній українець»
Українська Прем'єр-ліга
12:24
«Баварія» хоче переманити лідера «Динамо» U-19 і розглядає його на довгострокову перспективу
«Баварія» хоче переманити лідера «Динамо» U-19 і розглядає його на довгострокову перспективу
Українська Прем'єр-ліга
11:53
Всі новини

Популярні новини

Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
7
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Бокс Професійний бокс
02 липня 14:37
1
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини