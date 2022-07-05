«Колос» звернувся з проханням повернути двох гравців, які служать в ЗСУ

Досвідчений і молодий хавбеки пішли захищати Україну від нападу рф

Андрій Богданов складає присягу / Фото - Obozrevatel

Ковалівський «Колос» звернувся до збройних сил із проханням відпустити до клубу своїх півзахисників Андрія Богданова і Владислава Велетня, що служать у лавах ЗСУ. Про це в ефірі Футбол NEWS повідомив головний тренер Ярослав Вишняк.

Є комунікація. Ми розмовляли й з Богдановим, і з Велентем. Хочемо, щоб вони повернулися, і хлопці мають бажання грати у футбол. Ми звернулися з проханням, щоб наші військові пішли нам назустріч. Попросили, щоб поки йтиме підготовка до чемпіонату і сам чемпіонат, гравці повернулися в розташування «Колоса».

Раніше головним тренером «Кривбасу» був призначений Юрій Вернидуб, який також служить у ЗСУ.