Олександр Сукманський

У Канзас-Сіті відбудеться матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, у якому збірна Колумбії зустрінеться з Ганою. Для головного тренера африканської команди Карлуша Кейроша ця гра стане особливою, адже він протистоятиме своїй колишній збірній. Матч розпочнеться 4-го липня о 4:30.

Дивіться Чемпіонат світу FIFA на MEGOGO

Світовий футбольний турнір — подія, на яку ми чекали 4 роки. Це літо великої гри, і букмекерський бренд GGBET зустрічає його з усім, що любить справжній фан: глибокою лінією, одними з найкращих коефіцієнтів і атмосферою свята! Вмикай матчі, лови емоції, вболівай із GGBET!

Колумбія підходить до поєдинку з серією з восьми поспіль матчів без поразок в офіційних турнірах. На груповому етапі команда Нестора Лоренсо зіграла внічию 0:0 з Португалією та виграла групу K.

Під час групового етапу колумбійці пропустили лише один м'яч, а також оформили чотири «сухі» матчі в останніх шести поєдинках чемпіонатів світу. Водночас усі чотири голи команди на нинішньому мундіалі були забиті після 40-ї хвилини.

Додаткової впевненості Колумбії додає статистика матчів проти африканських збірних. Команда виграла чотири останні поєдинки чемпіонатів світу проти представників Африки, зокрема на груповому етапі нинішнього турніру перемогла ДР Конго.

Гана вийшла до плейоф як одна з восьми найкращих збірних, що посіли треті місця у своїх групах. Попри поразку 1:2 від Хорватії у третьому турі, команда отримала шанс поборотися за вихід до 1/8 фіналу, куди востаннє пробивалася ще у 2010 році.

Поразка від Хорватії перервала серію з п'яти поспіль «сухих» матчів Гани в офіційних зустрічах. На груповому етапі африканська команда в середньому володіла м'ячем лише 36% ігрового часу — це другий найнижчий показник серед усіх учасників плейоф після Парагваю.

Останні десять міжнародних матчів Гани об'єднує ще одна тенденція — команда жодного разу не забивала більше одного гола. Саме тому оборона знову може відіграти ключову роль у майбутньому поєдинку.

Майбутній матч стане першою зустріччю між збірними. Колумбія виграла чотири з п'яти своїх матчів чемпіонатів світу проти африканських команд, тоді як Гана програла всі три поєдинки мундіалів проти представників Південної Америки.

Серед статистичних фактів варто відзначити, що вісім з десяти останніх перемог Колумбії були здобуті з різницею щонайменше у два м'ячі. У шести з останніх семи матчів колумбійців результат першого тайму збігався з підсумковим результатом зустрічі. Водночас усі десять останніх голів Гани були забиті після перерви, а п'ять з шести попередніх матчів команди завершилися нічиєю або перемогою однієї зі сторін з мінімальною різницею.

Півзахисник Колумбії Хуан Фернандо Кінтеро відзначався результативною дією у кожній із трьох останніх перемог своєї збірної над африканськими командами на чемпіонатах світу — на його рахунку один гол і дві результативні передачі. Захисник Гани Деррік Луккассен зрівняв рахунок у матчі з Хорватією, однак це вже третій поспіль поєдинок, у якому він забиває, але його команда не перемагає.

Колумбія підходить до зустрічі без нових кадрових втрат. У складі Гани певний дискомфорт після матчу з Хорватією відчував Антуан Семеньйо, однак його участь у грі не виключається.

Хочеш максимум від події світового футбольного змагання — заходь на GGBET. Готові експреси на головні матчі дня, попередньо зібрані експертами бетбілдери на топ-зустрічі, одні з найкращих коефіцієнтів на ринку, ексклюзивні бонуси на час турнірів і швидкі виплати. На переможців чекає загальний призовий фонд 3 000 000 грн. Усе для літа великої гри!

Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Колумбія — Гана так: коефіцієнт на перемогу колумбійців — 1.45, на перемогу ганців — 9.05. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

РЕКЛАМА

21+

ТОВ "ГГБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №128). Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №129).

Пропозиція діє з 10 червня 2026 року по 19 липня 2026 року включно на сайті ggbet.uа на території України (за винятком тимчасово окупованих територій, визначених рішенням РНБО, введеним у дію указом Президента України). Деталі на сайті ggbet.uа.

Під "3000000 грн призових" розуміється можливість взяти участь у розіграші загального призового фонду у розмірі 3000000 гривень, а під отриманням призу - його придбання гравцем за одну копійку з балансу його особистого кабінету.

Зазначені коефіцієнти взяті з сайту ggbet.ua є актуальними станом на 15:14 3.07.2026 та можуть змінюватися.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.