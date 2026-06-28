Павло Василенко

Футболісти збірної Колумбії зіграли внічию з Португалією (0:0) в останньому матчі групи K на чемпіонаті світу з футболу 2026 року, забезпечивши собі місце в 1/16 фіналу, перебуваючи на першому місці.

Колумбія у першому раунді плейоф зіграє з Ганою (4 липня). На Португалію чекає зустріч із Хорватією (3 липня).

Чемпіонат світу-2026, 3-й тур

Група К

Колумбія – Португалія – 0:0