Колишній директор Карпат і військовослужбовець ЗСУ Сергій Болотніков жорстко проїхався нинішнім керівництвом львівського клубу.

Давайте чесно – я незнайомий з його роботою в попередніх клубах. Я думаю, ніхто особливо незнайомий, не знає, що Фернандес за тренер. Мені трішки кумедно, тому що керівництво «Карпат» зараз виглядає як такий підліток, який проходить усі етапи пубертатного періоду. Прийшли люди займатись футболом, що треба в першу чергу? Давайте наберемо легенд клубу. Набрали – Тлумак, Юрчишин. Потім – треба ще, взяли найбільшу легенду клубу – Маркевича. Все, легенда з легендою, справжні «Карпати».

Не пішло з Маркевичем – давайте якісь експерименти, щось модно-молодіжне, стильне спробуємо. Спробували. А тепер давайте за класикою жанру – іноземця якогось. Якщо ж іноземець, закордонний спеціаліст – то одразу Містер і так далі. Приїде цивілізована людина вчити нас, дикунів, розуму, буде нам буси продавати.

Це сходинки очевидні, які проходить кожен власник, олігарх в українському футболі і Матківський зараз йде по цих сходах і це трохи кумедно виглядає. Але з одного боку, кумедно, а з іншого – це очевидний набір, тому що кого тут ще в Україні зараз... Вернидуба? Не знаю, всі такі очевидні варіанти закінчились, тому, напевно, треба щось шукати за кордоном.

Але хотілось би щось більш очевидне, що можна помацати, що цей тренер має якісь досягнення, досвід будівництва цікавих великих проєктів стратегічно, щоб це був якийсь менеджер. Нічого такого особливого поки в цьому тренері не бачу», – сказав Болотніков в інтерв'ю ua.tribuna.com.