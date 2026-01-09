Павло Василенко

Львівські Карпати офіційно оголосили про підписання українського захисника Ростислава Ляха, повідомляє пресслужба клубу.

Ростислав розпочав кар'єру у ФК Мукачево, після чого переїхав до Львова та продовжив навчання в Академії Футболу Карпати. Він пройшов усі щаблі клубу та дебютував за основну команду в УПЛ 19 жовтня 2019 року у матчі проти ФК Львів, зігравши у підсумку 11 зустрічей за зелено-білих.

Влітку 2020 року Лях перейшов у Рух, де провів 82 поєдинки в рамках Української Прем'єр-Ліги та відзначився одним забитим м'ячем.

Зелено-білі наразі посідають дев'яте місце в чемпіонаті України з 19 очками в 16 матчах.

У першому поєдинку після відновлення чемпіонату львівський клуб в гостях зустрінеться з донецьким Шахтарем. Базовою датою зустрічі є 21 лютого.