Сергій Разумовський

Вихованець Динамо Данило Сухоручко визначився з наступним етапом своєї кар’єри. Як повідомляє «ТаТоТаке», 25-річний нападник уже домовився про перехід до СК Полтава — команди, яка на цей момент замикає турнірну таблицю елітного дивізіону чемпіонату України й веде боротьбу за збереження прописки.

За даними джерела, сторони узгодили умови угоди на шість місяців. При цьому в контракті буде передбачена опція продовження співпраці — якщо клуб і футболіст залишаться задоволені одне одним, договір зможуть пролонгувати за взаємною згодою. Важливо, що до Полтави форвард має приєднатися як вільний агент, тож перехід не потребує виплати трансферної компенсації.

Сухоручко відомий українським уболівальникам за виступами на різних рівнях, починаючи зі структури Динамо. Окрім київського клубу, у різні періоди він також грав за Чорноморець. Найстабільнішим етапом останніх років для нападника став Лівий Берег, до якого він приєднався в липні 2023 року. У складі «лелек», Сухоручко провів значний обсяг матчів: 81 поєдинок у всіх турнірах, 12 забитих м’ячів і 4 результативні передачі.

У грудні минулого року Лівий Берег офіційно оголосив про завершення співпраці з гравцем. Відтоді Сухоручко перебував у статусі вільного агента, а тому міг обирати новий клуб без прив’язки до трансферного вікна в частині компенсації. За оцінками, його трансферна вартість становить близько 350 тисяч євро.

Нагадаємо, гравець, що виявився непотрібним віцечемпіону України, опинився у стані новачка УПЛ.