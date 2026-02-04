Сергій Разумовський

Захисник Олександрії Ілля Ухань прибув до Полтави та може продовжити кар’єру в СК Полтава. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

За інформацією джерела, 22-річний правий оборонець має приєднатися до команди. Він візьме участь у завершальному етапі зимових зборів під керівництвом тренерського штабу Ігоря Тимченка та Павла Матвійченка.

Зазначається, що вже на вихідних полтавський клуб переїде на Закарпаття, де й проходитиме фінальна частина підготовки. Саме за підсумками цього відрізку зборів у СК Полтава планують ухвалити рішення щодо подальшої долі футболіста та можливого підписання.

Ухань раніше виступав не лише за Олександрію. Він мав досвід гри за команди різних вікових категорій Чорноморця, Колоса, Кривбаса та Маріуполя.

