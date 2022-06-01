Колишній форвард збірної України: «У матчі з Шотландією у нас надія лише на трьох футболістів»

Колишній форвард збірної України Олексій Белік поділився очікуваннями від матчу з Шотландією в відборі на ЧС-2022.

Що стосується наших футболістів, то більшість з них не мають ігрової практики. Вважаю, що товариські ігри не замінять гри чемпіонату, єврокубкові поєдинки.

- Як би ти охарактеризував збір в Словенії для нашої збірної?

- Це була, в деякому роді проблема для Олександра Петракова. Зі знаком плюс або мінус, скоро дізнаємося. Одна справа зібрати на збір молодих хлопців з U-20, а інша справа підвести до спільного знаменника досвідчених футболістів. Потрібно і навантажити хлопців, і емоції не розпорошити.

На Петракова навалилося дуже багато. Так буває рідко в сучасному футболі. Раніше хотіли провести п'ять спарингів, а зіграли лише три поєдинки. Мені здається, наша надія на тих футболістів, які грають за кордоном. Вони і раніше складали кістяк нашої сборной