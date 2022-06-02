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Колишній гравець збірної Уельсу: «Ми переживаємо за Україну, але у нас ще не було такого шансу на чемпіонат світу»

Роберт Ерншоу хоче, щоб команда виходила на поле без співчуття
Футбол Збірна України
13:31
Колишній гравець збірної Уельсу: «Ми переживаємо за Україну, але у нас ще не було такого шансу на чемпіонат світу»

Колишній гравець збірної Уельсу Роберт Ерншоу, єдиний гравець в історії, що оформлював хет-трики в кожному з перших чотирьох дивізіонів чемпіонату Англії, а також в Кубку ліги і Кубку Англії, висловився з приводу гри проти України у відборі на чемпіонат світу-2022:

«Як вболівальник Уельсу, бажаючи, щоб Уельс пройшов далі, ти, очевидно, відчуваєш змішані емоції, через співчуття, яке відчуваєш до України.

Але думаю, що більшість людей у Уельсі відкладуть це все вбік в неділю. Тому що це футбольний матч і на 90 хвилин це буде футбольне протистоянння.

Це дуже важко, коли ти стикаєшся з чимось подібним, тому що зараз йдеться про людяність, і я впевнений, що всі зараз сильно переживають за Україну. Вони відчувають біль, вони відчувають біль країни, яка перебуває у війні.

Я був в Ізраїлі кілька місяців, я був в середині країни, що воює, я знаю, що це таке... ти відчуваєш присутність ракет всередині та доввкола.

Отже, коли ви потрапляєте в таку ситуацію, то це буде дуже, дуже складно. Але ви просто повинні відкласти це в бік. Це матч за місце на чемпіонаті світу, це футбольна гра. І ми повинні представляти націю Уельсу, коли вийдемо йдемо проти України.

Так, ми переживаємо за них, за їхню країну, але коли справа доходить до футболу, ми повинні пам’ятати, що в цей конкретний момент це змагання.

Давайте розуміти правильно, це великий, неймовірно великий матч для нас. Грандіозний тиск. Але у нас ніколи не було такого шансу поїхати на чемпіонат світу, як зараз».

Матч Уельс – Україна відбудеться 5 червня. Початок о 19:00. Головна інформація про цю гру.

Варто відзначити, що валлійці лише одного разу в історії грали на чемпіонаті світу – в 1958-му році.

Сергій Лук'яненко
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