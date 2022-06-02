Визначальний матч відбору на чемпіонат світу. Головна інформацію про гру Уельс – Україна

Хто суперник, коли і де буде зіграний вирішальний матч

Збірна України обіграла Шотландію і вийшла в фінал кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Тепер команді Олександра Петракова належить провести вирішальний матч у відборі на турнір. Ось основна інформація:

Суперник – Уельс

Головний тренер: Роберт Пейдж

Історія протистоянь: 1 перемога (1:0 товариський матч в березні 2016), 2 нічиї (двічі по 1:1 у кваліфікації на чемпіонат світу-2002)

Дата – 5 червня

Час початку матчу – 19:00

Місце проведення: стадіон «Кардіфф Сіті» (приймав матч за Суперкубок UEFA-2014)

Група чемпіонату світу, в яку потрапить переможець: Англія, США, Іран

Попередній матч суперника – 1:2 Польща

Збірна України може завершити кар'єру Гарета Бейла.