Збірна України може завершити кар’єру Гарета Бейла
Визначальний матч відбору на чемпіонат світу. Головна інформацію про гру Уельс – Україна
Хто суперник, коли і де буде зіграний вирішальний матч
12:52
Збірна України обіграла Шотландію і вийшла в фінал кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Тепер команді Олександра Петракова належить провести вирішальний матч у відборі на турнір. Ось основна інформація:
Суперник – Уельс
Головний тренер: Роберт Пейдж
Історія протистоянь: 1 перемога (1:0 товариський матч в березні 2016), 2 нічиї (двічі по 1:1 у кваліфікації на чемпіонат світу-2002)
Дата – 5 червня
Час початку матчу – 19:00
Місце проведення: стадіон «Кардіфф Сіті» (приймав матч за Суперкубок UEFA-2014)
Група чемпіонату світу, в яку потрапить переможець: Англія, США, Іран
Попередній матч суперника – 1:2 Польща
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