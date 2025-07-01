Колишній захисник Інтер Маямі, Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов пояснив, чому отримував недостатньо ігрової практики за Мірчі Луческу.

Тоді мені було 19 років. Перший рік взагалі не грав, 2-3 гри зіграв. Другий рік краще – десь 15 ігор зіграв з 30 в чемпіонаті. Тоді в Шахтарі були Кучер, Ракицький, Чигринський, Іщенко, Чижов і я. На місці тренера я сам себе не ставив би, 19-річного пацана.

Він вибирає одного гравця, якого хоче ставити. А є і навпаки ситуація, коли він вибирає іншого гравця. Той завжди в разі поразки буде винен. У Шахтарі це був періодами я, періодами Вася Кобін. Хто всрався? Невістка! Вася міг взагалі в заявці не бути, але був винним.

П’ять правоногих захисників на одну позицію. Тому що лівого центрального захисника Рак уже забронював собі. І треба ставити чи Кучера, чи мене, чи Чижа, чи Іщенка, чи Чигринського. Ти розумієш перед початком чемпіонату, що навряд чи будеш 30 ігор грати.

Мабуть, така гарна риса Луческу як коуча – він дуже хитрий по-спортивному. Він наперед знає, що сказати на пресконференції, як змотивувати того чи іншого футболіста, просто навіть словами якомусь одному журналісту. В плані ось цих тактичних ігор, мабуть, нікого кращого за нього я не бачив.