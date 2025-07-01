Колишній захисник Інтер Маямі, Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов назвав причини свого повернення на Батьківщину під час вимушеної паузи в кар’єрі.

Я не був майже три роки в Україні, тому зараз насолоджуюся цим часом. Скучив – це нічого не сказати, тому що батьків не бачив, сестру свою рідну. Я просто мріяв останні два роки про те, як буду зустрічатися з моїми рідними людьми, з друзями, тому зараз хочу якнайдовше тут пробути. Розумію, що зараз ситуація така, що обстріли й не обстріли, але тут перебувати набагато простіше, ніж за цією ситуацією дивитися з-за кордону.

Чи приїжджали рідні в Америку? Ні, на жаль, не було змоги. Батьку тільки зараз виповнилось 60 років. Будучи футболістом, я завжди мріяв проводити більше часу з родиною, з дружиною.

Зараз із січня я без команди. Я вже вже мрію про якісь футбольні збори, просто щоб поїхати десь спокійно в тиші посидіти, почитати. Я вже навіть готовий пройти ще збори з Луческу, хоч би не бачити годину дітей 😁.