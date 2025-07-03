Колишній вінгер Динамо та Зорі Денис Антюх назвав причини провалу нападника Едуарда Герреро у столичному клубі.

Я думаю, немає сумнівів, що в нього є футбольна якість та майстерність, адже усі бачили, як він грав за Зорю. Гарний гравець. Як до людини до нього також взагалі не було жодних питань. Він був у колективі, усі з ним класно спілкувалися та дружили. Ми й досі підтримуємо зв’язок.

Не знаю, чому в нього не виходить у Динамо, й чому він показує таку гру, як у Зорі. Я вважаю, що в нього ще є шанс. Можливо, не з першого, а з другого сезону він покаже себе з найкращої сторони та почне добре грати й забивати. Тоді усі скажуть: «Дочекалися. Адаптація пройшла».

Не можу сказати, що в Зорі Герреро робив на полі усе, що хотів. Звичайно, він міг десь і зміститися вліво чи право. Не було залежності від позиції центрального нападника у тому плані, що він мав перебувати суто у створі воріт та чіплятися. Можливо, у Зорі в нього було більше свободи дій. Однак я не знаю, які зараз до Герреро вимоги в головного тренера Динамо. Плюс у Зорі в нього була впевненість. Він забивав. Йому довіряли, й він робив результат, – розповів Антюх в інтерв’ю «Українському футболу».