Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:35
Змішані єдиноборства. Combate Global 12
12:30
Всесвітні ігри 2022. День 3. Паркур. Прем’єра

Колишній тренер «Динамо»: «Супряга талановитий, але в «Сампдорії» він стояв на місці»

Лонго заявив, що форвард киян – інтроверт
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:12
Колишній тренер «Динамо»: «Супряга талановитий, але в «Сампдорії» він стояв на місці»

колишній асистент Мірчі Луческу в « Динамо » Дієго Лонго охарактеризував півроку Владислава Супряга в « Сампдоріі ». його цитує sampnews24.com

« Він талановитий, але місяцями стояв на місці. Не знав мови. До того ж, він інтроверт.

Йому знадобилося півроку на адаптацію, тільки після цього він почав займатися підготовкою. Потім йому довелося вивчити англійську, тому що якщо ти нічого не розумієш, важко виконувати вимоги тренера »


Раніше стало відомо, що Супряга прибув на збори в « Динамо » з 5 кг зайвої ваги.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Владислав Супряга Динамо Київ Сампдорія

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Фенербахче» обіграв англійський клуб Сайядманеша перед «Динамо»
«Фенербахче» обіграв англійський клуб Сайядманеша перед «Динамо»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
10:46
«Динамо» перебазувалося у передмістя Ліона
«Динамо» перебазувалося у передмістя Ліона
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09:55
«Чорноморець» підписав Єрмоленка, гравців «Динамо» та «Руху»
«Чорноморець» підписав Єрмоленка, гравців «Динамо» та «Руху»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10 липня 23:47
Захисник «Динамо» тренується з іншим клубом УПЛ
Захисник «Динамо» тренується з іншим клубом УПЛ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10 липня 20:44
Ярмоленко обговорив із Луческу повернення до «Динамо»
Ярмоленко обговорив із Луческу повернення до «Динамо»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10 липня 20:18
Ребров не сильно вірить у прохід «Динамо» «Фенербахче»
Ребров не сильно вірить у прохід «Динамо» «Фенербахче»
Футбол Українські легіонери
10 липня 18:44

Новини: Футбол

Колишній тренер «Динамо»: «Супряга талановитий, але в «Сампдорії» він стояв на місці»
Колишній тренер «Динамо»: «Супряга талановитий, але в «Сампдорії» він стояв на місці»
Українська Прем'єр-ліга
12:12
«Фенербахче» обіграв англійський клуб Сайядманеша перед «Динамо»
«Фенербахче» обіграв англійський клуб Сайядманеша перед «Динамо»
Ліга чемпіонов UEFA
10:46
Офіційно. Де Дзербі залишив «Шахтар»
Офіційно. Де Дзербі залишив «Шахтар»
Українська Прем'єр-ліга
10:10
«Динамо» перебазувалося у передмістя Ліона
«Динамо» перебазувалося у передмістя Ліона
Українська Прем'єр-ліга
09:55
Вирішив таки дебютувати? До «Дніпра-1» повернувся придбаний узимку легіонер
Вирішив таки дебютувати? До «Дніпра-1» повернувся придбаний узимку легіонер
Українська Прем'єр-ліга
09:28
Голкіпер «Кривбасу» вважає, що УПЛ тільки виграє від від'їзду легіонерів
Голкіпер «Кривбасу» вважає, що УПЛ тільки виграє від від'їзду легіонерів
Українська Прем'єр-ліга
08:59
Джерело: «Тоттенгем» не збирається продавати Кейна у «Баварію»
Джерело: «Тоттенгем» не збирається продавати Кейна у «Баварію»
Англійська Прем'єр-ліга
08:26
«Чорноморець» підписав Єрмоленка, гравців «Динамо» та «Руху»
«Чорноморець» підписав Єрмоленка, гравців «Динамо» та «Руху»
Українська Прем'єр-ліга
10 липня 23:47
Тренер «Вереса» поскаржився на те, що гравці втратили у техніці
Тренер «Вереса» поскаржився на те, що гравці втратили у техніці
Українська Прем'єр-ліга
10 липня 23:21
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Бокс Професійний бокс
06 липня 16:28
Бех вже красується в формі збірної росії
Бех вже красується в формі збірної росії
Біатлон
04 липня 20:35
«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті
«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті
Бокс Професійний бокс
07 липня 12:59
1
Всі новини