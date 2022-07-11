Колишній тренер «Динамо»: «Супряга талановитий, але в «Сампдорії» він стояв на місці»

Лонго заявив, що форвард киян – інтроверт

колишній асистент Мірчі Луческу в « Динамо » Дієго Лонго охарактеризував півроку Владислава Супряга в « Сампдоріі ». його цитує sampnews24.com

« Він талановитий, але місяцями стояв на місці. Не знав мови. До того ж, він інтроверт.

Йому знадобилося півроку на адаптацію, тільки після цього він почав займатися підготовкою. Потім йому довелося вивчити англійську, тому що якщо ти нічого не розумієш, важко виконувати вимоги тренера »



Раніше стало відомо, що Супряга прибув на збори в « Динамо » з 5 кг зайвої ваги.