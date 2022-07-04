Вербич, Кендзьора та Супряга приєдналися до «Динамо» в Швейцарії
Супряга прибув на збори з 5 кг зайвої ваги
Тепер гравцеві шукають нову команду
Владислав Супряга / Фото: Динамо Київ
Форвард київського «Динамо» Владислав Супряга приїхав на тренувальний збір команди з зайвою вагою і тепер йому шукають нову команду. Про це в ефірі свого YouTube-каналу повідомив коментатор Віктор Вацко.
«Перспективи Супряги у «Динамо» мені здаються відсутніми. «Динамо» буде шукати можливість працевлаштувати Супрягу в інший клуб. Він приїхав на збори з зайвою вагою – 5 кг. Можливо, якщо «Дніпру-1» буде потрібний Супряга, то вони будуть домовлятися».
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Супряга може втретє перейти в «Дніпро - 1».
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