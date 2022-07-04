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Супряга прибув на збори з 5 кг зайвої ваги

Тепер гравцеві шукають нову команду
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22:28
Супряга прибув на збори з 5 кг зайвої ваги
Владислав Супряга / Фото: Динамо Київ

Форвард київського «Динамо» Владислав Супряга приїхав на тренувальний збір команди з зайвою вагою і тепер йому шукають нову команду. Про це в ефірі свого YouTube-каналу повідомив коментатор Віктор Вацко.

«Перспективи Супряги у «Динамо» мені здаються відсутніми. «Динамо» буде шукати можливість працевлаштувати Супрягу в інший клуб. Він приїхав на збори з зайвою вагою – 5 кг. Можливо, якщо «Дніпру-1» буде потрібний Супряга, то вони будуть домовлятися».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Супряга може втретє перейти в «Дніпро - 1».

Карен Агабекян
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Владислав Супряга

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