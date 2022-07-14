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Йовічевіч провів перше тренування в «Шахтарі»
Відомо, що сказав хорват новим підопічним
Ігор Йовічевіч / Фото - ФК Шахтар
Донецький «Шахтар» розпочав підготовку до нового сезону. Команда провела перше тренування під керівництвом Ігора Йовічевіча.
Перед заняттям хорватський фахівець дав новим підопічним напуття. Він сказав: «Поважайте пас! Від пасу живемо, поважайте пас!».
Саме ж тренування тривало півтори години. Воно мало втягувальний характер. Воротарі працювали окремо.
Раніше «Шахтар» оголосив список гравців, що тренуються на зборі з командою.
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