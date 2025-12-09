Колишній наставник ЛНЗ Олег Дулуб дав свою оцінку роботі нинішнього головного тренера команди Віталія Пономарьова. Фахівець також висловив думку, чи підійшов би він київському Динамо, яке наразі займається пошуком постійного тренера.

Мені складно оцінювати, бо особисто я його не знаю. Повторюся, гра ЛНЗ досить проста – все заточено на результаті. Не можу сказати, що я бачу там, як зараз кажуть, яскравий гостроатакувальний футбол. Все побудовано на трійці гравців, що атакують – Оба, Яшарі та Ассінор.

А чому Пономарьов має підійти Динамо? Динамівський стиль – це швидкісний тиск перш за все... ЛНЗ такого наразі не демонструє. Я вболіваю за Динамо з дитинства. Команда Лобановського – це було щось космічне в моєму розуміння. Зараз я не бачу натяків на подібний стиль гри в ЛНЗ, – повідомив Дулуб в інтерв'ю «Українському футболу».