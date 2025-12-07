Пономарьов: «Гра з Оболонню не була настільки впевненою»
Не дивлячись на результат
близько 1 години тому
Віталій Пономарьов / Фото - УПЛ
Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов підбив підсумки матчу 15 туру УПЛ проти Оболоні (3:0). Його слова наводить УПЛ ТБ.
На табло гра легка, але гра складна була насправді. Перший тайм ми знову не найкращий зіграли, в перерві внесли корективи - і другий тайм уже кращий був. По результату вона ніби впевнена - по грі вона не була настільки впевненою, - сказав коуч ЛНЗ.
Перемога ЛНЗ дозволила потіснити Шахтар з першого місця в турнірній таблиці, УПЛ за додатковими показниками. В обох коман по 32 очки на екваторі сезону.