Сергій Разумовський

Колишній наставник Ювентуса Ігор Тудор стане новим головним тренером Тоттенгема. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо у своїх соціальних мережах. За інформацією джерела, хорватський фахівець уже заявив про готовність підписати контракт з лондонським клубом, який розрахований до завершення поточного сезону. Переговори пройшли успішно, й сторони досягли остаточної домовленості щодо співпраці.

У той же час керівництво Тоттенгема вже шукає кандидатів на довгострокову перспективу. Серед тих, хто розглядається на посаду головного тренера з літа, основними є Маурісіо Почеттіно та Роберто Де Дзербі.

Варто зазначити, що останнім місцем роботи Ігора Тудора був Ювентус, звідки він був звільнений 27 жовтня минулого року, а кілька днів тому, 11 лютого, Тоттенгем офіційно оголосив про відставку Томаса Франка. Також Тудор свого часу працював у хорватському Хайдуці, за який на той час грав українець Артем Мілевський.