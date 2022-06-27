Колишній тренер московського «Динамо – про російську армію: «Тварюки, у вас хоч щось святе є?»

Воронін висловився про ракетний удар рашистів по ТРЦ в Кременчуці

Колишній тренер московського «Динамо» Андрій Воронін в своєму Instagram висловився про удар рашистів по ТРЦ в Кременчуці. «Тварі, у вас хоч щось святе є? Нелюди ». Раніше стало відомо, скільки людей загинуло від російського ракетного удару по ТРЦ в Кременчуці. Пошуки тих, що вижили і тіл під завалами тривають.

Петро Приходько