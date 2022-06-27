Воронін повідомив, що не повернеться в штаб екс-тренера московського «динамо» навіть у Німеччині
Колишній тренер московського «Динамо – про російську армію: «Тварюки, у вас хоч щось святе є?»
Воронін висловився про ракетний удар рашистів по ТРЦ в Кременчуці
Колишній тренер московського «Динамо» Андрій Воронін в своєму Instagram висловився про удар рашистів по ТРЦ в Кременчуці.
«Тварі, у вас хоч щось святе є? Нелюди ».
Раніше стало відомо, скільки людей загинуло від російського ракетного удару по ТРЦ в Кременчуці. Пошуки тих, що вижили і тіл під завалами тривають.