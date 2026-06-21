Сергій Разумовський

Малага офіційно повернула собі місце в Ла Лізі на наступний сезон, вигравши фінальне протистояння плейоф за підвищення у класі проти Альмерії.

У матчі-відповіді команда з Малаги, яка грала на виїзді, зуміла здобути перемогу з рахунком 2:1. Перший поєдинок завершився без забитих м’ячів, тож саме результат другої зустрічі став визначальним у боротьбі за путівку до елітного дивізіону. За сумою двох матчів Малага виявилася сильнішою та оформила повернення до найвищого футбольного ешелону Іспанії.

Для клубу це особливо важливе досягнення, адже останнього разу Малага виступала в Ла Лізі ще в сезоні 2017/18. Після того команда провела кілька сезонів у Сегунді, а в кампанії 2023/24 взагалі опинилася в третьому дивізіоні. Тож нинішній успіх став результатом поступового відновлення клубу після тривалого падіння в класі.

У регулярному сезоні Сегунди Малага посіла четверте місце, тоді як Альмерія фінішувала третьою. Обидві команди отримали шанс поборотися за підвищення в класі через плей-оф, однак саме Малага краще реалізувала свій шанс у вирішальному двоматчевому протистоянні.

Ла Ліга 2. Плейоф за підвищення у класі, матч-відповідь

Альмерія – Малага 1:2 (0:0 – перший матч)

Голи: Лео Баптістао, 76 – Чупе, 65, Ларрубія, 71

Вилучення: Таліс, 90+4 (Альмерія)

Відео: MEGOGO

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