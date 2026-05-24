У 38-му турі іспанської Ла Ліги Жирона на власному полі зіграла внічию з Ельче 1:1 у вирішальному матчі за виживання та за підсумками сезону вилетіла до Сегунди. Для каталонців потрібна була лише перемога, тоді як гостей влаштовувала нічия, яка дозволила їм зберегти місце в Ла Лізі.

Перший тайм пройшов у закритій боротьбі з мінімумом моментів. На 39-й хвилині Ельче відкрив рахунок: Педро Бігас прострілив із лівого флангу, а Альваро Родрігес прийняв м’яч, розвернувся та пробив повз Пауло Гассанігу. До перерви гості могли збільшити перевагу, але Родрігес пробив поруч зі стійкою. Жирона відповіла ударом Хіля, який парирував Дітуро.

Після перерви господарі швидко відігралися. На 48-й хвилині Унахі пробив зі штрафного, Дітуро відбив м’яч, а Арнау Мартінес першим устиг на добивання — 1:1. Надалі команда Мічела володіла ініціативою та тиснула на оборону суперника, але Ельче діяв компактно й дисципліновано.

Найкращий шанс вирвати перемогу мав Тома Лемар, однак його удар прийшовся в поперечину. У фінальні хвилини Жирона влаштувала штурм, та гості вистояли. Нічия врятувала Ельче, а Жирона залишає Прімеру.

Каталонці набрали 41 очко, чого виявилося замало, щоб випередити Леванте і Осасуну (по 42). Мальорка, що набрала стільки же балів, також вилетіла.

Ла Ліга, 38-й тур

Жирона – Ельче 1:1

Голи: Мартінес 48 - Родрігес 39

Жирона: Гассаніга, Мартінес (Рінкон, 58), Лопес (Лемар 77), Вітор Роке, Морено, Мартін (Лемар, 57), Вітсель (Бельтран, 58), Унаї, Рока (Ечеверрі, 67), Хіль (Стуані, 58), Циганков.

Ельче: Дітуро, Чуст Гарсія, Бігас, Аффенгрубер, Валера, Вільяр (Педроса, 75), Фебас (Форт, 84), Агуадо, Сангаре (Дональд, 46), Моренте, Родрігес (Андре Сілва, 75).

Попередження: Хіль 45+2, Вітор Рейс 60, Ечеверрі 83, Лемар 85 – Сангаре 7, Аффенгрубер 47, Валера 85, Агуадо 85.