«Динамо» не віддасть свого капітана в клуб Реброва
Колишній воротар «Динамо» може перейти в «Аль-Айн» Реброва
Коваль вже 3 роки виступає в Саудівській Аравії
18:51
Український голкіпер Максим Коваль може перебратися в «Аль - Айн» Сергія Реброва.
Коваль покинув інший клуб з Саудівської Аравії – «Аль - Фатех», за який виступав з 2019 - го року.
Раніше повідомлялося, що «Аль - Айн» цікавиться голкіпером «Шахтаря» Андрієм п'ятовим.
Відзначимо, що головний тренер «Аль - Айна »Сергій Ребров недавно підписав новий контракт з клубом.
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