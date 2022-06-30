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Колишній воротар «Динамо» може перейти в «Аль-Айн» Реброва

Коваль вже 3 роки виступає в Саудівській Аравії
Футбол Українські легіонери
18:51
Колишній воротар «Динамо» може перейти в «Аль-Айн» Реброва

Український голкіпер Максим Коваль може перебратися в «Аль - Айн» Сергія Реброва.

Коваль покинув інший клуб з Саудівської Аравії – «Аль - Фатех», за який виступав з 2019 - го року.

Раніше повідомлялося, що «Аль - Айн» цікавиться голкіпером «Шахтаря» Андрієм п'ятовим.

Відзначимо, що головний тренер «Аль - Айна »Сергій Ребров недавно підписав новий контракт з клубом.

Джерело: SportArena Петро Приходько
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Теги

Максим Коваль Аль-Айн Сергій Ребров

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