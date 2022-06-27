Гравець «Шахтаря» відмовився переходити в клуб Реброва
Ребров назвав причини, через які залишився в «Аль-Айні»
Український фахівець продовжив контракт на рік
10:28
Сергій Ребров / Фото - Аль-Айн
Головний тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров продовжив контракт з клубом на один сезон. Коментар українського фахівця з цього приводу передає прес-служба команди.
Я дуже радий продовжити роботу в «Аль-Айні» тому, що я справді відчуваю позитивну атмосферу клубу та його розвиток. Вдячний керівництву за надану нагоду радувати величезну армію шанувальників клубу.
Не приховуватиму, я перебуваю в чудовому місті і відчуваю підтримку. Новий сезон буде непростим і вимагатиме ще більшої концентрації уваги та зусиль.
Раніше повідомлялося, що гравець «Шахтаря» відмовився переходити до «Аль-Айна».
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