Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:30
Телемагазин
11:35
Стронгмен. Кубок України. Фінал. Київ

Ребров назвав причини, через які залишився в «Аль-Айні»

Український фахівець продовжив контракт на рік
Футбол Українські легіонери
10:28
Ребров назвав причини, через які залишився в «Аль-Айні»
Сергій Ребров / Фото - Аль-Айн

Головний тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров продовжив контракт з клубом на один сезон. Коментар українського фахівця з цього приводу передає прес-служба команди.

Я дуже радий продовжити роботу в «Аль-Айні» тому, що я справді відчуваю позитивну атмосферу клубу та його розвиток. Вдячний керівництву за надану нагоду радувати величезну армію шанувальників клубу.

Не приховуватиму, я перебуваю в чудовому місті і відчуваю підтримку. Новий сезон буде непростим і вимагатиме ще більшої концентрації уваги та зусиль.

Раніше повідомлялося, що гравець «Шахтаря» відмовився переходити до «Аль-Айна».

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Сергій Ребров Аль-Айн

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Ребров хоче запросити в «Аль-Айн» ветерана українського футболу
Ребров хоче запросити в «Аль-Айн» ветерана українського футболу
Футбол Українські легіонери
20 червня 20:40
Ребров спробує заманити Сидорчука в Емірати
Ребров спробує заманити Сидорчука в Емірати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20 червня 11:14
Харатін впевнений, що Ребров може досягти успіху зі збірною України
Харатін впевнений, що Ребров може досягти успіху зі збірною України
Футбол Збірна України
13 червня 16:04
«Аль-Айн» Реброва хоче підписати вінгера «Шахтаря»
«Аль-Айн» Реброва хоче підписати вінгера «Шахтаря»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12 червня 15:39
«путін заслуговує на смерть». Ребров вважає, що Україна не може програти росії – але перемога у війні буде дуже болісною
«путін заслуговує на смерть». Ребров вважає, що Україна не може програти росії – але перемога у війні буде дуже болісною
Футбол Українські легіонери
09 червня 21:31
Ребров розповів, чого не вистачило збірній України для виходу на чемпіонат світу-2022
Ребров розповів, чого не вистачило збірній України для виходу на чемпіонат світу-2022
Футбол Чемпіонат світу з футболу
09 червня 20:49

Новини: Футбол

У «Баєрі» повідомили, що трансфер Мудрика ще можливий
У «Баєрі» повідомили, що трансфер Мудрика ще можливий
Українська Прем'єр-ліга
12:22
Півфіналіст минулого Кубка України ризикує не заявитися на наступний сезон
Півфіналіст минулого Кубка України ризикує не заявитися на наступний сезон
Перша ліга
11:49
Гравці «Чорноморця» зустрілися з українськими героями
Гравці «Чорноморця» зустрілися з українськими героями
11:34
Джерело: Суарес перейшов до легендарного клубу з Південної Америки
Джерело: Суарес перейшов до легендарного клубу з Південної Америки
Прімера
11:22
Екс-капітан «Шахтаря» погодив дворічний контракт з бразильським клубом
Екс-капітан «Шахтаря» погодив дворічний контракт з бразильським клубом
Англійська Прем'єр-ліга
10:56
Ребров назвав причини, через які залишився в «Аль-Айні»
Ребров назвав причини, через які залишився в «Аль-Айні»
Українські легіонери
10:28
Форвард «Десни» забив дебютний м'яч у США з передачі екс-гравця МЮ
Форвард «Десни» забив дебютний м'яч у США з передачі екс-гравця МЮ
Українські легіонери
09:57
Довбиком цікавляться три турецьких гранди. Також є пропозиції з трьох країн
Довбиком цікавляться три турецьких гранди. Також є пропозиції з трьох країн
Українська Прем'єр-ліга
09:27
Захисник «Металіста»: «Ми скучили за футболом і Харківом»
Захисник «Металіста»: «Ми скучили за футболом і Харківом»
Українська Прем'єр-ліга
08:57
Всі новини

Популярні новини

44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Артистичне плавання
20 червня 19:04
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Бокс Професійний бокс
21 червня 16:20
3
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Карате
20 червня 19:59
Українському боксеру заборонили вийти в ринг з прапором і під пісню «Ой у лузі червона калина»
Українському боксеру заборонили вийти в ринг з прапором і під пісню «Ой у лузі червона калина»
Бокс Професійний бокс
22 червня 07:58
У Польщі є свій Тимощук. Захисника виключили з національної збірної за те, що він відмовився їхати з росії
У Польщі є свій Тимощук. Захисника виключили з національної збірної за те, що він відмовився їхати з росії
Футбол У світі
20 червня 22:45
Всі новини