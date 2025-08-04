Колишній воротар ЛНЗ дебютував на Туманному Альбіоні
Українець вперше пропустив в складі Данді
близько 2 годин тому
Євгеній Кучеренко / Фото - Данді Юнайтед
Колишній воротар ЛНЗ Євгеній Кучеренко вперше вийшов у складі Данді Юнайтед в рамках 1 туру Прем'єршипу проти Фолкерка (2:2).
Команда українця двічі вела в рахунку, проте футболістам Фолкерка вдалося звести матч до нічиєї.
25-річний Кучеренко в трьох матчах після переїзду в Шотландії пропустив 2 голи і двічі зберіг ворота в недоторканності.
Надійна гра Кучеренка раніше посприяла виходу Данді Юнайтед до наступного раунду Ліги конференцій.