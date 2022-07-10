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На передсезонних зборах «Шахтаря» буде лише один легіонер

Крім того, шанс отримають багато гравців, які виступали в орендах
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:25
На передсезонних зборах «Шахтаря» буде лише один легіонер

Лише один легіонер « Шахтаря » братиме участь в передсезонному зборі команди, повідомляє журналіст Ігор Бурбас в шоу « Чистий подкаст ».

За його інформацією, це форвард Лассина Траоре, Який пропустив майже весь минулий сезон через травму. Решта легіонери не будуть тренуватися з « Шахтарем », безліч з них вже знайшли собі нові клуби.

На збори з гірниками також поїдуть Олексій Кащук, Ігор Кірюханцев, Олег Очеретько, Дмитро Криськив, Дмитро Топалов, Владислав Вакула і Данило Сікан – гравці, які були в орендах, але отримають новий шанс.

Раніше « Шахтар » зажадав від FIFA 50 мільйонів євро.

Петро Приходько
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Теги

Лассина Траоре Шахтар Донецьк

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