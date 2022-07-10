Де Дзербі трьома словами приніс «Шахтарю» 15 мільйонів євро
На передсезонних зборах «Шахтаря» буде лише один легіонер
Крім того, шанс отримають багато гравців, які виступали в орендах
Лише один легіонер « Шахтаря » братиме участь в передсезонному зборі команди, повідомляє журналіст Ігор Бурбас в шоу « Чистий подкаст ».
За його інформацією, це форвард Лассина Траоре, Який пропустив майже весь минулий сезон через травму. Решта легіонери не будуть тренуватися з « Шахтарем », безліч з них вже знайшли собі нові клуби.
На збори з гірниками також поїдуть Олексій Кащук, Ігор Кірюханцев, Олег Очеретько, Дмитро Криськив, Дмитро Топалов, Владислав Вакула і Данило Сікан – гравці, які були в орендах, але отримають новий шанс.
Раніше « Шахтар » зажадав від FIFA 50 мільйонів євро.
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