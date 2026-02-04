Павло Василенко

Колишня зірка мадридського Реала та мюнхенської Баварії Хамес Родрігес може продовжити свою кар'єру в МЛС.

Згідно з інформацією видання The Athletic, колумбійський атакувальний півзахисник веде переговори з Міннесота Юнайтед.

34-річний гравець є вільним агентом після того, як у грудні покинув мексиканський клуб Леон. За цю команду Хамес зіграв 34 матчі, забив п'ять голів і віддав дев'ять результативних передач.

Наприкінці минулого року з'явилися чутки про те, що колумбієць близький до підписання контракту з Орландо Сіті, але вони не підтвердилися.