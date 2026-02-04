Колишній зірковий гравець Реала продовжить кар’єру в МЛС
Колумбієць знайшов нову команду
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
Колишня зірка мадридського Реала та мюнхенської Баварії Хамес Родрігес може продовжити свою кар'єру в МЛС.
Згідно з інформацією видання The Athletic, колумбійський атакувальний півзахисник веде переговори з Міннесота Юнайтед.
34-річний гравець є вільним агентом після того, як у грудні покинув мексиканський клуб Леон. За цю команду Хамес зіграв 34 матчі, забив п'ять голів і віддав дев'ять результативних передач.
Наприкінці минулого року з'явилися чутки про те, що колумбієць близький до підписання контракту з Орландо Сіті, але вони не підтвердилися.
