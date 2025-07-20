Колишня зірка УПЛ відреагував на початок нового етапу кар'єри
Рух запросив ексгравця збірної України
близько 16 годин тому
Колишній воротар ряду команд УПЛ та збірної України Юрій Паньків прокоментував своє призначення на посаду спортивного директора академії Руха. Його слова наводить офіційний сайт клубу.
Я завершив ігрову кар’єру у Русі, тож радий тепер приєднатися до жовто-чорної сім’ї як спортивний директор клубної академії. Вдячний керівництву за таку довіру. У клубі працюють справжні професіонали, які досконало знають за що вони відповідають та які обов’язки на них покладено. Приємно, що я отримав змогу поділитись своїм досвідом з молодими футболістами і хочеться допомогти їм розвиватись у правильному руслі.
Молоді гравці потребують індивідуального та ретельного підходу. Їм потрібно засвоїти, що футбол - велика щоденна праця і процес навчання є безперервним. Є багато талановитих гравців, але цей талант треба розвивати. В академії Руха займаються дуже талановиті діти, але, крім того, вони дуже працьовиті і постійно доводять, що знаходяться тут не просто так, а тому, що мають виняткові якості як ігрові, так і ментальні.
Наша задача - правильно направити цих хлопців та допомагати їм розвиватись. У їхньому віці я робив певні помилки, тож тепер хочеться застрахувати дітей від цього і ділитись з ними своїм досвідом, - розповів Паньків.
Стали відомі час і дати проведення матчів 1 туру УПЛ 25/26.