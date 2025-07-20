Колишній воротар ряду команд УПЛ та збірної України Юрій Паньків прокоментував своє призначення на посаду спортивного директора академії Руха. Його слова наводить офіційний сайт клубу.

Я завершив ігрову кар’єру у Русі, тож радий тепер приєднатися до жовто-чорної сім’ї як спортивний директор клубної академії. Вдячний керівництву за таку довіру. У клубі працюють справжні професіонали, які досконало знають за що вони відповідають та які обов’язки на них покладено. Приємно, що я отримав змогу поділитись своїм досвідом з молодими футболістами і хочеться допомогти їм розвиватись у правильному руслі.

Молоді гравці потребують індивідуального та ретельного підходу. Їм потрібно засвоїти, що футбол - велика щоденна праця і процес навчання є безперервним. Є багато талановитих гравців, але цей талант треба розвивати. В академії Руха займаються дуже талановиті діти, але, крім того, вони дуже працьовиті і постійно доводять, що знаходяться тут не просто так, а тому, що мають виняткові якості як ігрові, так і ментальні.

Наша задача - правильно направити цих хлопців та допомагати їм розвиватись. У їхньому віці я робив певні помилки, тож тепер хочеться застрахувати дітей від цього і ділитись з ними своїм досвідом, - розповів Паньків.