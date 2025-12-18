Сергій Разумовський

Флуміненсе офіційно повідомив про припинення співпраці з капітаном команди Тіаго Сілвою. Клуб оголосив, що контракт із 41-річним центральним захисником розірвано, і подякував футболісту за період, який він провів у складі команди після повернення.

В офіційній заяві Флуміненсе наголосив, що Тіаго Сілва, який приєднався до клубу минулого року вже як одна з найбільш впізнаваних постатей світового футболу, залишає по собі помітний слід. У клубі відзначили його ставлення до роботи, професіоналізм і відданість, а також підкреслили, що гравець асоціюється з любов’ю до Флуміненсе та високими стандартами, які він демонстрував як на полі, так і поза ним. Також клуб побажав футболісту успіхів на наступному етапі кар’єри.

O Fluminense FC informa que o zagueiro Thiago Silva formalizou, na tarde desta terça-feira (16/12), no CT Carlos Castilho, sua rescisão contratual com o clube.



Formado nas categorias de base do Tricolor, Thiago encerra sua segunda passagem pela equipe profissional do… pic.twitter.com/0wGG7P8ybg — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 17, 2025

Після розірвання угоди Тіаго Сілва планує продовжувати виступи. Серед пріоритетних варіантів для досвідченого бразильця називають повернення до Європи. Повідомляється, що переговори щодо його майбутнього вже ведуться, а раніше італійські медіа згадували про можливий інтерес з боку Мілана. Водночас остаточно не знято з порядку денного і сценарій, за якого Сілва може ухвалити рішення завершити професійну кар’єру.

Додаткових обертів ситуації надали повідомлення бразильських ЗМІ. Зокрема, ge.globo інформує, що після вильоту Флуміненсе у протистоянні з Васко в Кубку Бразилії захисник попрощався з партнерами в роздягальні, що лише посилило розмови про його швидкий відхід. При цьому формально чинний контракт Тіаго Сілви з клубом був розрахований до середини 2026 року.

Сам футболіст раніше неодноразово говорив, що допускає завершення кар’єри після завершення дії контракту, але вирішальним стимулом для нього залишається бажання зіграти на чемпіонаті світу 2026 року. На тлі цих планів важливими є й сімейні обставини. Родина Тіаго Сілви проживає в Лондоні, де його діти навчаються та тренуються в академії Челсі, тож фактор побуту також може вплинути на вибір наступного клубу. Також у Європі захисник виступав за Порту, ПСЖ та Мілан.

Тіаго Сілва повернувся до Флуміненсе в середині 2024 року і до останнього залишався одним із ключових виконавців, виконуючи роль лідера та капітана. У кубкових матчах проти Васко він відзначався впевненими діями й навіть реалізував пенальті в одному з епізодів, однак команда все ж припинила боротьбу за трофей.

