Головний тренер Вереса Олег Шандрук поділився думками після перемог команди у контрольних матчах з Кудрівкою (1:0) та Колосом-2 (2:1). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Найперше, хочу гравцям подякувати за цей тижневий цикл. І, як підсумок, за цей ігровий день. До екватору зборів ми підійшли вже із певною накопиченою втомою. Тому, ще раз хочу подякувати хлопцям. Вони гарно працюють. І помітно, що працюють з бажанням.

Зараз ми відпочинемо і вже з наступного тижня готуємося до наступних спарингів проти Оболоні. А там далі – вже і чемпіонат незабаром.

Наскільки ефективно у цих матчах себе проявили новачки і наша молодь? Все йде за планом. Є конкуренція, всі хочуть грати. Це тішить. Ще раз наголошу – це збори. І найголовніше зараз те, що у команди є бажання тренуватися і працювати. Лише час і стартові тури чемпіонату покажуть, наскільки добре ми підготувалися до нового сезону.