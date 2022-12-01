Відомі вже 10 учасників плей-офф чемпіонату світу-2022
Коноплянка назвав збірні, які зіграють у фіналі чемпіонату світу-2022
Екс-хавбек національної команди України дав свій прогноз на турнір
01 грудня 08:33
Євген Коноплянка / фото - Eurosport
Півзахисник «Краковії» Євген Коноплянка поділився прогнозом на результат чемпіонату світу-2022.
- За кого вболіваєте на Мундіалі?
- За Іспанію та Португалію.
- А хто зіграє в фіналі?
- Іспанія з Португалією (посміхається).
Нагадаємо, лише один з фаворитів Коноплянки гарантував собі місце у плей-офф мундіалю.
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