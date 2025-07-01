Євген Коноплянка та Роман Зозуля припинили співпрацю з півзахисником Металіста 1925 та збірної України Іваном Калюжним. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

На сайті Transfermarkt більше не фігурують у Івана Калюжного в рядочку «Агенти» компанія Talented Birds. Тобто, Роман Зозуля та Євген Коноплянка, з того, що я знаю, більше не займаються справами Калюжного.

І, як на мене, це співпадає з появою чуток про те, що Калюжним цікавляться в Польщі. Тобто хтось з, можливо, нових агентів Калюжного активно його десь пропонує.

Але, знову ж таки, я абсолютно не вірю, що зараз Калюжному хтось надасть можливість кудись піти. І я хочу нагадати, що в Калюжного взимку були дві пропозиції з іноземних клубів – це Герта та Плімут. Обидві сторони давали зарплатню в розмірі 25-30 тисяч євро – тобто те саме, що зараз Калюжний має в Металісті 1925.