Металіст 1925 не збирається продавати щойно підписаного Івана Калюжного. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

Фантастична чутка. Я почув її вперше, напевно, десь два тижні тому, зараз з'явилися на певних сайтах якісь підтвердження – нібито Металіст 1925 продає за кордон Івана Калюжного, людину, яка не зіграла жодної хвилини на офіційному рівні за цю команду.

У джерелах, наближених до харківського клубу, мені сказали, що це все – абсолютна маячня. І я це розумію, бо з того, що ми знаємо, в момент підписання контракту агенти Калюжного отримали підйомні.

Я розумію, що Калюжний, напевно, турбувався через те, що буде грати в Першій лізі, якщо Металіст 1925 не вирішить глобального завдання. Я точно знаю, що в його контракті були продумані опції на цей випадок – тобто величина цієї клаусули відрізнялася в залежності від результатів сезону.

Якби Металіст 1925 не вийшов до УПЛ, то це була б сума, умовно, 1 млн, зараз він вийшов і клаусула у Калюжного – скажемо так, інтервал цифр – це навколо трьох мільйонів євро. Хто може дати зараз такі гроші за гравця? Я не можу собі це уявити.

Були якісь чутки про польський клуб. Ну, там буде мільйон, півтора. Металіст 1925 буде заробляти пів мільйона чи один лям на футболісті, який зараз єдиний на цій позиції в команді, який має закрити цю позицію, на збірнику, за яким вони ганялися?

І знаючи принциповість пана Бойка (ми пам'ятаємо історію про Крупського, де Металіст 1925 зміг обігнати Шахтар) я думаю, що Калюжний скоріше буде робити те, що з ним не зробили в Олександрії – він просто буде бігати по колу, якщо буде якийсь бунт. Хоча станом зараз, з того, що я знаю, Іван нормально тренується, ніяких питань до нього немає.