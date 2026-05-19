Конте напрацювався в Наполі
Вистачило на два сезони
близько 1 години тому
Антоніо Конте / Фото - ФК Наполі
Головний тренер Наполі Антоніо Конте залишить клуб по завершенні терміну свого контракту, повідомляє інсайдеру Фабріціо Романо.
56-річний фахівець повідомив про своє рішення президента клубу Ауреліо Де Лаурентіса місяць тому.
Конте залишає Неаполь з титулом чемпіона Італії та володарем Суперкубка Італії.
Романо стверджує, що на тренера може чекати друге пришестя у збірну Італії.
