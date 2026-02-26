Колишній півзахисник Карпат Михайло Кополовець висловився на підтримку головного тренера Інгульця Василя Кобіна, заявивши, що фахівець уже дозрів до кроку вперед у кар’єрі й заслуговує отримати запрошення в клуб із сильнішим складом і серйознішими ресурсами. Кополовець також згадав їхню спільну роботу в Минаї.

Це цікава робота була. Ми завжди перед іграми сідали, говорили, радилися. Це класна робота була, цікава дуже. Вася – неординарний тренер, я вважаю, що в нього є майбутнє. Він – особистість, я вважаю, вже тренерська.

Подивися, в Інгульці скільки він уже працює. Там теж з таким президентом нелегко працювати, я думаю. Він уже довів, що… Знаєш, Вася завжди працював з футболістами… При всій повазі, з ким він працював? З Минаєм. Прості футболісти, які ніколи ніде не грали – він з них робив футболістів.

Я вважаю, що він уже заслужив, щоб десь піти в якусь команду, де є матеріал, є футболісти, є гроші – щоб він там трошки себе показав. Тому що він працював з командами, де, при всій повазі, немає футболістів, немає майстрів, обдарованих футболістів, скажімо так.

В «Інгульці» хто в нього там футболісти? Він старається з них зробити. В Минаї теж у нього не було багато матеріалу, при всій повазі. Він робив з того ж Ахмедзаде, з того ж Нурієва, з того ж Пиняшка, з тих пацанів він робив футболістів, у нього не було.

Я б хотів подивитися, коли в нього буде команда, де вже готові футболісти – як він там працюватиме. Я вважаю, що він уже заслужив, щоб йому таке запрошення прийшло.