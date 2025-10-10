Легенда Карпат та скаут Михайло Кополовець в інтерв'ю Xsport поділився думками про жовтневі поєдинки збірної Україн у кваліфікації ЧС-2026.

Сьогодні ввечері команда Сергія Реброва поміряється силами з Ісландією (21:45), а 13 жовтня протистоятиме Азербайджану (19:45).

Фото - УАФ

– Михайле, гра збірної не відбила бажання дивитись їх матчі?

– Раніше матчі збірної чекали, як подію. Дивлячись на своє коло спілкування, наівть якщо не слідкували за чемпіонатом України, але матчі збірної точно не пропускали. На жаль, наші футболісти привчили нас, що у відповідальних матчах нам нічого ловити. Дехто взагалі не знає, що сьогодні матч.

Я розумію, що всі навчились грати в футбол, але не обігрувати Азербайджан, при всій повазі, ні в які ворота не лізе. Не може команда, в якій футболісти грають в найсильніших чемпіонатах, виглядати погано. З Євро-2024 і до сьогоднішнього дня ця тенденція зберігається. Вболівальник може все пробачити, але не бездушність.

– Ви були прихильником ідеї зміни тренера, щоб не провалитись у відборі?

– А що воно дасть? Я не бачу, хто зараз може замінити Реброва в довгостроковій перспективі. На футболістах так само є тягар відповідальності за результат. Закидувати пацанам, що вони живуть в Європі і не розуміють, як тут люди живуть – це не правильно. Майже у всіх батьки залишились в Україні, постійно на телефонах. Вони самі все розуміють, але щось не так всередині команди. Зіграти через не можу, коли цього потребує результат.

Я був одним з перших, хто говорив, що ця збірна за потенціалом може чогось досягти, коли всі були в праймі, без травм. Багато-хто критикує Реброва, але ж він не може вийти на поле замість них. За збірну потрібно грати на межі самопожертви. Щоб дати людям трошки позитиву в цей складний час.

– Можливо є вподобання серед потенційних наступників Реброва?

– Я б хотів, аби свій шанс отримав Маркевич. Це дуже серйозний фахівець. Навіть якщо у Реброва є запрошення з Греції, то зараз він не кине збірну.

– На тлі такої Ісландії вистачить класу досягнути свого?

– Ісландія – це не Франція і не Іспанія. Не можу сказати, що ця команда є сильнішою за Україну. На прикладі Ісландії можна пояснювати, наскільки для гравців це є важливим. Грати душею і серцем. Люди віддаватимуть себе до останнього, бо грають за свою країну.

Подивіться, як вони у вересні грати проти Франції (2:2) та Азербайджану (5:0). Класом наші футболісти не гірші, але на полі цього не видно. Бо як не критикувати наших, коли з матчу в матч повторюється все те саме. Ми постійно прокручуємо, хто-як має зіграти, щоб нам пощастило. Якби Україна грала на рівні Бангладешу – одне питання.

Україна - Ісландія / Фото - УАФ

– Відсутність Циганкова, Ярмолюка, Зінченка додасть нам проблем?

– З іншого боку, є можливість іншим хлопцям спробувати себе. Підійшла плеяда футболістів, які готові боротись за місце в першій збірній. Втратою назвати названих гравців я не можу, бо їх можна замінити. На їх місце є достойні виконавці. Вони не мають такої ролі в команді.

– Як вам повернення Малиновського?

– Руслан мені подобається як гравець. Хороший удар, бачення поля, зарад постійно грає в своєму клубі. У нього ще є сили і потенціал допомогти команді своїм досвідом. Я вважаю його самим нереалізованим футболістом, якщо говорити про збірну. Коли Малиновський був в праймі, то не викликали, потім конфлікти з Петраковим. Зараз у Руслана класна можливість про себе нагадати, хто не стежить за Дженоа.

– Ярмоленко в нинішньому стані допоміг би якщо не на полі, то в роздягальні?

– Ярмоленко вже не має такої сили вирішувати матчі, але в команді така особистість точно не завадить. Це серйозний футболіст. Я не знаю, в якому він зараз стані, щоб потягнути ці роз'їзди в 35 років.

– Кому з нападників віддаєте перевагу?

– Мені подобається Ванат, який зможе втекти від ісландців. Не знаю, в якому психологічному стані зараз Довбик, якого прибивають постійно в Італії. Зараз найкраще в плані психології йде у Ваната, який з перших матчів почав забивати в Жироні. Можу помилятись. Ввечері цікаво буде перевірити.

