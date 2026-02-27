Головний тренер Динамо Ігор Костюк підбив підсумки стартового матчу 18 туру УПЛ проти Епіцентра. Його слова наводить Dynamo.kiev.ua.

Ми планували забити першими, адже після того суперник розкривається і у нас з’являються вільні зони. Те, що ми награємо - швидкі переходи, і сьогодні ми це втілили на полі. Той план на гру, який у нас був, спрацював. Така перемога додає впевненості.

Ми наголошуємо гравцям на швидкій перебудові на полі, коли ми втрачаємо м’яч. Важлива реакція на цю втрату - не можна давати супернику швидко розганяти атаки. Потрібно швидко повертатися, закривати вільні зони. Тому фактично не даємо створювати моменти, - розповів Костюк.