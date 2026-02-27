Головний тренер Динамо Ігор Костюк прокоментував перемогу в матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги проти Епіцентра (4:0) та розповів про причини відсутності в заявці захисників Аліу Тіаре та Владислава Дубінчака. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Жодних нюансів підготовки до раннього матчу, просто обіду немає. Поснідали – й одразу на гру.

Ми забили гол ще у першому таймі. У другому таймі суперник відкрився, зʼявились вільні зони, і за рахунок цього те, що ми планували робити, те, що ми напрацьовували, сьогодні втілили. На швидких переходах із оборони до атаки забили три мʼячі, а могли забити ще.

Дубінчак ще травмований після зборів, зараз відновлюється. Тіаре був травмований, минулого тижня він тільки повернувся до групи.