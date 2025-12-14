В. о. головного тренера Динамо Ігор Костюк поділився думками після розгромної перемоги у матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги проти Вереса (3:0) а також очікуваннями від заключної гри Ліги конференцій проти Ноа. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Постійне ротування складу? Тут скоріше «два в одному». Хочеться і побачити можливості і, як ви знаєте, у нас дуже щільний графік, тому потрібно робити ротацію. Я вважаю, що у нас гравці високого рівня і вони всі мають підтримувати цей рівень в іграх.

Заключний матч Ліги конференцій, що не матиме турнірного значення? Наш клуб має імʼя, тому ми не маємо права виходити на цю гру байдужими, навіть якщо вона нічого не вирішує. Є честь клубу, яку ми маємо захищати.

Незважаючи на те, що «Ноа» це вірменська команда, по суті там грають одні легіонери. Вірменські гравці там тільки на заміні. Ми маємо виходити на матч з максимальною концентрацією та захищати обличчя клубу.