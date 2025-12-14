Костюк – про єврокубковий матч, який уже нічого не вирішує: «Наш клуб має ім'я»
Навіть у випадку перемоги над Ноа Динамо вже не вийде до плей-оф Ліги конференцій
близько 2 годин тому
В. о. головного тренера Динамо Ігор Костюк поділився думками після розгромної перемоги у матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги проти Вереса (3:0) а також очікуваннями від заключної гри Ліги конференцій проти Ноа. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Постійне ротування складу? Тут скоріше «два в одному». Хочеться і побачити можливості і, як ви знаєте, у нас дуже щільний графік, тому потрібно робити ротацію. Я вважаю, що у нас гравці високого рівня і вони всі мають підтримувати цей рівень в іграх.
Заключний матч Ліги конференцій, що не матиме турнірного значення? Наш клуб має імʼя, тому ми не маємо права виходити на цю гру байдужими, навіть якщо вона нічого не вирішує. Є честь клубу, яку ми маємо захищати.
Незважаючи на те, що «Ноа» це вірменська команда, по суті там грають одні легіонери. Вірменські гравці там тільки на заміні. Ми маємо виходити на матч з максимальною концентрацією та захищати обличчя клубу.
Усі перипетії навколо матчу української Прем'єр-ліги, аналіз і огляд гри – на сторінці події Динамо – Верес на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.