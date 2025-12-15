В. о. головного тренера Динамо Ігор Костюк підбив підсумки матчу 16-го туру української Прем'єр-ліги проти Вереса (3:0) а також розповів про своє майбутнє. Слова фахівця передає Telegram-канал «Футбольний сектор».

Я не перший день, як кажуть, «сиджу на цьому стільці». Головне для мене в цій ситуації — є зворотний зв’язок від гравців. Це найважливіше.

Щодо загравання молоді. Це наша академія, і ми повинні більше залучати власних вихованців. Вони — наше майбутнє, вони добре розуміють наші вимоги, і для клубу це дуже важливо.

Григорій Михайлович заходив до роздягальні, сказав слова вдячності та підтримки команді. Для нас це справді важливо.

Щодо Діалло. Поки що він не має можливості грати за нашу команду. Питання перебуває в процесі, будемо вирішувати далі.

Статус «в. о.»? Я роблю все, що від мене залежить, і працюю з командою. А всі рішення — за керівництвом клубу.