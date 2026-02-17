Сергій Разумовський

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк виступив із коментарем щодо останніх чуток навколо майбутнього форварда команди Владіслава Бленуце. Як повідомляє Tribuna.com, наставник чітко окреслив поточну ситуацію щодо футболіста.

За словами Костюка, Владіслав Бленуце продовжує залишатися частиною колективу Динамо, перебуває в розпорядженні команди, має діючий контракт та разом з усіма готується до наступних матчів у чемпіонаті. Тренер акцентував, що нападник залишається повноправним гравцем киян.

Він – гравець нашої команди, у нього контракт з нашим клубом, і він у розташуванні команди та готується до чемпіонату. Ігор Костюк

Під час спілкування з представниками медіа Ігор Костюк також прокоментував чутки про можливий перехід Бленуце в інший клуб, якими вже деякий час цікавиться футбольна громадськість. Головний тренер ще раз підтвердив, що нині гравець залишається в системі Динамо. «У нього контракт з нашим клубом», – підсумував Костюк, розвіявши сумніви щодо поточної ситуації з форвардом.

