Один із лідерів Динамо Київ — Микола Шапаренко — може опинитися в центрі трансферної уваги вже найближчого літа, повідомляє TransferFeed. Попри те, що 27-річний хавбек нещодавно продовжив контракт зі столичним клубом, інтерес із боку європейських команд лише посилюється.

За інформацією іноземних джерел, за українцем уважно стежить один із представників верхівки Серія А. Узимку потенційний перехід був неможливим через закриття трансферного вікна в Італії, однак у міжсезоння ситуація може отримати конкретний розвиток.

Взимку до Динамо з конкретною пропозицією щодо Шапаренка виходила Жирона, але її відхилило керівництво київського клубу.

Шапаренко вже кілька сезонів є системоутворюючим гравцем киян. Він задає темп у центрі поля, активно долучається до створення атак та стабільно впливає на результат команди. У складі першої команди Динамо півзахисник провів 230 матчів, у яких відзначився 32 голами та 41 результативною передачею. Разом із біло-синіми він двічі ставав чемпіоном України, а також вигравав Кубок і Суперкубок країни.

Прогрес на клубному рівні дозволив футболісту закріпитися й у збірній України з футболу. У національній команді він регулярно отримує виклики та має у своєму активі 48 поєдинків на міжнародному рівні.

Чи стане це літо визначальним у кар’єрі одного з лідерів киян — залежатиме від конкретної пропозиції та позиції Динамо.