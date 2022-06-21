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Маліновський не покине «Аталанту» влітку

Українець не піде на підвищення
Футбол Серія А
12:49
Маліновський не покине «Аталанту» влітку
Руслан Маліновський / Фото - Getty Images

Півзахисник «Аталанти» Руслан Маліновський залишиться в клубі на сезон-22/23. Про це повідомляє Calcio Atalanta.

Також не покине команду конкурент українця Жеремі Бога. Потенційними ж трансферами на вихід є форварди Дуван Сапата і Луїс Муріель.

Їх відхід залежить від покупок бергамасків. Так, останній може піти, якщо вдасться підписати Джованні Сімеоне з «Верони».

Раніше також повідомлялося, що «Аталанта» має намір розпрощатися з Олексієм Міранчуком. Однак на росіянина немає покупців.

Сергій Стаднюк
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Теги

Руслан Малиновський Аталанта Луїс Муріель Дуван Сапата

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