Наближається чергове повернення УПЛ. На цей раз Коваленка до «Шахтаря»
Коваленко не хоче повертатися в «Шахтар»
Українець обрав «Спецію»
15:44
Півзахисник « Спеції » Віктор Коваленко вирішив залишитися в Італії, повідомляє Calcio Spezia.
За інформацією джерела, Коваленко відхилив пропозиція « Шахтаря » про повернення в клуб.
Зараз йдуть переговори між « Аталантою » і « Спецією » про нову оренду Коваленко, яка завершилася влітку.
У минулому сезоні за « Спецію » Коваленко провів 27 матчів, забив 1 м'яч і зробив 4 гольові передачі. Українець належить « Аталанте ».
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