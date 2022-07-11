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Коваленко не хоче повертатися в «Шахтар»

Українець обрав «Спецію»
Футбол Українські легіонери
15:44
Коваленко не хоче повертатися в «Шахтар»

Півзахисник « Спеції » Віктор Коваленко вирішив залишитися в Італії, повідомляє Calcio Spezia.

За інформацією джерела, Коваленко відхилив пропозиція « Шахтаря » про повернення в клуб.

Зараз йдуть переговори між « Аталантою » і « Спецією » про нову оренду Коваленко, яка завершилася влітку.

У минулому сезоні за « Спецію » Коваленко провів 27 матчів, забив 1 м'яч і зробив 4 гольові передачі. Українець належить « Аталанте ».

Петро Приходько
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Теги

Віктор Коваленко Шахтар Донецьк Спеція

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