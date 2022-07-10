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Наближається чергове повернення УПЛ. На цей раз Коваленка до «Шахтаря»
«Гірники» мають намір підписати українського хавбека
Віктор Коваленко / Фото: УНІАН
Півзахисник «Аталанти» Віктор Коваленко може повернутися до «Шахтаря». Про це повідомляє Il Giorno.
За інформацією джерела, «гірники» мають намір підписати хавбека перед стартом у Лізі чемпіонів. При цьому бергамаски не проти повноцінного трансферу гравця.
Минулий сезон Коваленко відіграв у оренді за «Спецію». Клуб Серії А хотів би зберегти українця, але може запропонувати лише ще одну оренду.
Зазначається, що між «Аталантою» та «Шахтарем» хороші відносини. Це може сприяти трансферу.
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