Коваленко: «Я міг би розглядати можливість повернення в «Шахтар»

Хавбек «Спеції» задумається над цим питанням

Хавбек «Спеції» Віктор Коваленко в шоу «Вацко лайв» заявив, що міг би повернутися в «Шахтар».

«Шахтар»? Я не знаю, потрібно подумати. Так відразу сказати не зможу. Потрібно подумати. Є якась частка ймовірності, що можна повернутися в «Шахтар» і допомогти, тому що це рідний клуб. Але якщо не буде ні чемпіонату, нічого, то... Зіграти тільки 6 матчів в Лізі чемпіонів - це важко. Якщо буде чемпіонат, то так, можна розглядати можливість. Чому ні.

Коваленко покинув донецький клуб взимку 2021-го року.

Раніше в «Шахтарі» прийняли рішення не продавати свого молодого таланту.