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Коваленко: «Я міг би розглядати можливість повернення в «Шахтар»

Хавбек «Спеції» задумається над цим питанням
Футбол Українські легіонери
22:46
Коваленко: «Я міг би розглядати можливість повернення в «Шахтар»

Хавбек «Спеції» Віктор Коваленко в шоу «Вацко лайв» заявив, що міг би повернутися в «Шахтар».

«Шахтар»? Я не знаю, потрібно подумати. Так відразу сказати не зможу. Потрібно подумати. Є якась частка ймовірності, що можна повернутися в «Шахтар» і допомогти, тому що це рідний клуб. Але якщо не буде ні чемпіонату, нічого, то...

Зіграти тільки 6 матчів в Лізі чемпіонів - це важко. Якщо буде чемпіонат, то так, можна розглядати можливість. Чому ні.

Коваленко покинув донецький клуб взимку 2021-го року.

Раніше в «Шахтарі» прийняли рішення не продавати свого молодого таланту.

Петро Приходько
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Віктор Коваленко Спеція

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