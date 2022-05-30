Коваленко зіграв півгодини проти «Наполі», але не допоміг «Спеції» уникнути розгрому
Коваленко: «Я міг би розглядати можливість повернення в «Шахтар»
Хавбек «Спеції» задумається над цим питанням
22:46
Хавбек «Спеції» Віктор Коваленко в шоу «Вацко лайв» заявив, що міг би повернутися в «Шахтар».
«Шахтар»? Я не знаю, потрібно подумати. Так відразу сказати не зможу. Потрібно подумати. Є якась частка ймовірності, що можна повернутися в «Шахтар» і допомогти, тому що це рідний клуб. Але якщо не буде ні чемпіонату, нічого, то...
Зіграти тільки 6 матчів в Лізі чемпіонів - це важко. Якщо буде чемпіонат, то так, можна розглядати можливість. Чому ні.
Коваленко покинув донецький клуб взимку 2021-го року.
Раніше в «Шахтарі» прийняли рішення не продавати свого молодого таланту.
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