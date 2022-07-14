Ковалець: «УПЛ потрібно починати. путін хоче, щоб ми закрилися та боялися»

Сергій Ковалець / Фото - iSport.ua

Відомий український тренер Сергій Ковалець вважає, що новий сезон УПЛ повинен бути початим. Також фахівець спрогнозував, яким буде рівень чемпіонату.

Не важливо, хто в майбутньому чемпіонаті буде фаворитом змагань і хто виграє турнір. Важливо, щоб футбол був як такий, щоб наші міжнародні партнери бачили, що Україна живе та хоче перемогти у війні за свою незалежність.

Іноді треба зробити крок назад, щоб потім зробити два кроки вперед. Такої ситуації, в якій опинилася Україна, не забажаєш навіть ворогові. Але я навіть не сумніваюся, що незабаром ми повернемо собі колишній рівень.

Про війну треба говорити і, як на мене, було б непогано, щоб деякі матчі УПЛ проводилися в Європі. Це і з метою безпеки важливо, і щоб там розуміли, що не від хорошого життя наші внутрішні змагання проводяться поза Україною, оскільки весь світ перебуває під прицілом росії.