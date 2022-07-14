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Ковалець: «УПЛ потрібно починати. путін хоче, щоб ми закрилися та боялися»

Відомий український тренер висловився за старт нового сезону чемпіонату країни
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18:54
Ковалець: «УПЛ потрібно починати. путін хоче, щоб ми закрилися та боялися»
Сергій Ковалець / Фото - iSport.ua

Відомий український тренер Сергій Ковалець вважає, що новий сезон УПЛ повинен бути початим. Також фахівець спрогнозував, яким буде рівень чемпіонату.

Чого хоче від нас путін? Щоб ми закрилися, боялися, не розвивалися, але футбол — це життя. Тому ми маємо розпочати чемпіонат і показати, що Україна була, є і буде такою, якою вона себе бачить. Так, ризики в ході матчів будуть, тож безпека має бути на першому плані. Ми віримо у наших воїнів.    

Не важливо, хто в майбутньому чемпіонаті буде фаворитом змагань і хто виграє турнір. Важливо, щоб футбол був як такий, щоб наші міжнародні партнери бачили, що Україна живе та хоче перемогти у війні за свою незалежність.    

Іноді треба зробити крок назад, щоб потім зробити два кроки вперед. Такої ситуації, в якій опинилася Україна, не забажаєш навіть ворогові. Але я навіть не сумніваюся, що незабаром ми повернемо собі колишній рівень.

Про війну треба говорити і, як на мене, було б непогано, щоб деякі матчі УПЛ проводилися в Європі. Це і з метою безпеки важливо, і щоб там розуміли, що не від хорошого життя наші внутрішні змагання проводяться поза Україною, оскільки весь світ перебуває під прицілом росії.

Раніше колега Ковальця В'ячеслав Грозний пояснив, чому старт УПЛ потрібно змістити на місяць.

Джерело: КОМАНДА 1 Сергій Стаднюк
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Сергій Ковалець війна

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