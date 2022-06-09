Кожен четвертий квиток на фінал Ліги чемпіонів був підробленим

Фальшиві пропуску фіксувалися як в електронному, так і в паперовому вигляді

Менеджер з безпеки «Стад де Франс» розповів про проблему з квитками на фінал Ліги чемпіонів між «Реалом» і «Ліверпулем», повідомляє RMC Sport.

За словами офіційних осіб, близько 60% уболівальників, які перебували біля стадіону перед матчем, взагалі не мали квитків.

Частина уболівальників мала фальшиві квитки: пропуску на телефонах, скріншоти QR-кодів, фальшиві стандартні квитки, копії пропусків на аркушах А4 і фото на телефонах.

Також співробітники служби безпеки стадіону під час пропуску уболівальників зрозуміли, що кожен 4-й пропуск підроблений.

Нагадаємо, глава поліції Парижа назвав провалом підготовку до фіналу Ліги чемпіонів.