Офіційно. 36-річний Модріч продовжив контракт з «Реалом»
Кожен четвертий квиток на фінал Ліги чемпіонів був підробленим
Фальшиві пропуску фіксувалися як в електронному, так і в паперовому вигляді
23:07
Менеджер з безпеки «Стад де Франс» розповів про проблему з квитками на фінал Ліги чемпіонів між «Реалом» і «Ліверпулем», повідомляє RMC Sport.
За словами офіційних осіб, близько 60% уболівальників, які перебували біля стадіону перед матчем, взагалі не мали квитків.
Частина уболівальників мала фальшиві квитки: пропуску на телефонах, скріншоти QR-кодів, фальшиві стандартні квитки, копії пропусків на аркушах А4 і фото на телефонах.
Також співробітники служби безпеки стадіону під час пропуску уболівальників зрозуміли, що кожен 4-й пропуск підроблений.
Нагадаємо, глава поліції Парижа назвав провалом підготовку до фіналу Ліги чемпіонів.
Коментарі 0