Козловський поставив амбітне завдання Руху в новому сезоні УПЛ
Попри втрату лідерів
24 хвилини тому
Григорий Козловский / Фото - Рух Львов
Засновник Руха Григорій Козловський оцінив шанси повторити історичний максимум в УПЛ, посівши місце в топ-6. Його слова наводить пресслужба клубу.
Звісно, хочеться боротись за найвищі місця. Перед сезоном ми ставимо задачу, що команда повинна боротись за місце у топ-6 чемпіонату. Для цього ми мотивуватимемо своїх гравців в тому числі й фінансово. Та головне для нас – грати у цікавий футбол.